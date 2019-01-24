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Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8’li finallerinde rakibi Oostende Hermes'i yenerek çeyrek finale çıktı.

24 Ocak 2019, Perşembe 11:46
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Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik edip Aydın'ın Sultanları'nın Aydın'a final heyecanı yaşatması temennisinde bulundu.

Takımı tebrik eden başkan Çerçioğlu “Bizlere yaşattıkları heyecan ve mutluluk için tüm takım oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kızlarımızın adlarını finale yazdıracaklarına inanıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Sultanları çeyrek finalde, rakibi Pölkky Kuusamo'yu yenen Yunan ekibi AO Thiras ile karşılaşacak.

İHA

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