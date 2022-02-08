Özlem Çakıroğlu, dev slalomda 48. oldu

Olimpiyatta ikinci kez ülkemizi temsil eden Milli kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu kadınlar Giant (Dev) Slalom'da mücadele etti. Şampiyonluk adayı ABD'li Shiffrin'in diskalifiye olduğu yarışta Özlem ilk turu 1:15.98, ikinci turu da 1:14.75'le tamamladı. Toplam 38 sporucunun finişi göremediği ya da diskalifiye olduğu yarışta Milli sporcunun genel klasmanda 2:30.73'le 48. sırayı alması büyük başarıydı. Altın madalya ise İsveçli Sera Hector'a gitti. Hector 1:55.69'la kariyerinin ilk kürsü ve altın sevincini yaşadı.