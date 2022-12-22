Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.
Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.
Törenin ardından Özkan Sümer'in ilk lisansını aldığı Amatör Lig takımlarından Yolspor'un kulüp başkanı Mahir Celap, Sümer'in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer'e verdi.
(İHA)