Şair ve Yazar Özkan Öngel tarafından 2016 yılında yazılmaya başlanan “Bir de şu acıdan bak” kitabı 19 Mayıs 2021 yılında yayınlandı. Anı ve Denemelerden yola çıkarak insanlara farklı bir bakış açıları kazandırmayı hedefleyen “Bir de şu acıdan bak” aynı zamanda içinde yazılı şiirlerle edebiyatı seven okurlar tarafından da ilgi görmüştür.

Özkan Öngel tarafından 2022 yılı içerisinde yayınlanması planlanan şiir kitabı ise okuyucuları tarafından merakla beklenmektedir.