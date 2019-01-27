Özkan Doğan, FANATİK’e konuştu: Galatasaray isterse Alan gelecek!

Alan transferinde başrol oynayan, oyuncunun Türkiye temsilcisi olan menacer Özkan Doğan, FANATİK’e konuştu. Transferdeki süreci değerlendiren Doğan, “Alan’ı Fenerbahçe de istiyor. Ancak biz görüşmelere Galatasaray’la başladık ve Türkiye’de asla başka bir takıma getirmek gibi bir niyetimiz olmadı. Alan da Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor. Bana gelişmeleri soruyor. Fakat hiç beklemediğimiz şeyler oldu” dedi ve ekledi:

‘Biz yamyam değiliz!’

“Bizi aradan çıkarıp transferi gerçekleştirmeye çalıştıranlar oldu. Şunun net olarak bilinmesini isterim. Alan’ı temsilcisi benim, onu Türkiye’ye biri getirecekse bu benden başkası olamaz. Sosyal medyada yazılıp çizilen birçok asılsız bilgi var. Daha önce Sneijder’in de Galatasaray’a gelmesinde katkımız büyüktü. Yine Galatasaray’ın şartlarını önplanda tuttuk ama farklı şeyler yapılmaya çalışılınca transfer çıkmaza girdi. Ben Galatasaray’la asla komisyon konuşmadım. Biz yamyam değiliz. Alan gibi kaliteli bir oyuncuyu önce Galatasaray’a sonra Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Galatasaray isterse Alan gelecek.”

Alan: Rüya gibi olur

Alan Carvalho’nun İnstagram üzerinden Galatasaray’la ilgili attığı ses kaydı, sosyal medyada gündem oldu. Brezilyalı forvet konuşmasında, “Gelsem benim için rüya gibi olurdu, ama burada kulübümle problemlerimiz var ve beni şimdi bırakmak istemiyorlar. Evet, zor olacak ama bakalım gelecekte ne olacak” ifadelerine yer verdi. Kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olan Alan, Guangzhou Evergrande’nin Dubai kampında bulunuyor.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL