AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin gayretleri ile Cumhuriyetin 100'üncü yılının uluslararası ilk etkinliği olacak SNX TÜRKİYE, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahit Cıngı ile birlikte organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınması konusunda destekleri konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmada konuşan Mehmet Özhaseki, “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ülkemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Erciyes ile ilgili bütün altyapıyı geçmiş dönemlerimizde hazırladık. Şimdi uluslararası tanıtım tarafı kaldı. Cumhurbaşkanımızın himayesinde uluslararası önemli bir organizasyonun Erciyes’te yapılmasından dolayı mutluyuz. Cumhurbaşkanımızın bu konuya teveccühte bulunması himayeye alması Erciyes’e ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Himaye ve Dünya Şampiyonası şehrimize hayırlı olsun” dedi. (DHA)