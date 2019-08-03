Bursaspor'u şampiyon teknik kadrosunda yer alan Özhan Pulat, 2. Lig B Katagorisi takımlarından Kastamonuspor 1966'nın teknik direktörü oldu.

Pulat'ın ekibinde, şampiyon kadroda kaptanlık yapan Bekir Ozan Has, Paul Le Guen'in ile birlikte çalışan İsmail Serbest ile birlikte Cenk Sinanoğlu, Sedat Torun ve Mehmet Kale yer alıyor.

35 yaşında bu göreve layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten Özhan Hoca, 'Kariyer planlamamda en büyük hedefim olan teknik direktörlük için yeni bir yola girdim. Kastamonuspor 1966 camiasına ve bize inananları mahcup etmemek için var gücümüzle çalışacağız' dedi.