Özhan Çıvgın: "Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında normal süresi 81-81 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'a 93-91 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, TOFAŞ’ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

27 Ocak 2019, Pazar 02:36
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Özhan Çıvgın: 'Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında normal süresi 81-81 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'a 93-91 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın normal süresinde istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten ve TOFAŞ'ı tebrik eden Çıvgın, şunları kaydetti:

"İyi de basketbol oynadık. Son bir dakika kala rakibin hücumunda ribaunt alamadık ve sonrasında şutu yedik. Bu pozisyondan sonra da top çıkarırken hata yaptık. Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik."

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