﻿﻿Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan’ı mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Özhan Çıvgın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen ve kendi evlerinde oynadıkları her karşılaşmada taraftar desteğini hissettiklerini ancak bugün daha farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Dar rotasyona rağmen arenadaki atmosferle birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Hafta içindeki Avrupa kupası maçında hazırlanacak çok zamanımız yoktu. Tek idmanla hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ligde içeride iki maçımız var, onları da kazanıp play-off potasında yarışı devam ettirmek istiyoruz."

Çıvgın, Kameron Chatman’la yollarının ayrılmasının ardından şu anda takviye yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Sakat olan Türk oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer kafamızdaki planda bir aksaklık olmadığı sürece 4 yabancı ile devam edip, Türk oyuncuların aldığı rolle beraber hem Avrupa’da hem Türkiye liginde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.