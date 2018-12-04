Özhan Çıvgın: "Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik maçı kazanabilirdik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da başantrenör Özhan Çıvgın, iyi basketbol oynadıklarını dile getirdi.

04 Aralık 2018, Salı 23:54 Son Güncelleme:
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Özhan Çıvgın: 'Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik maçı kazanabilirdik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da başantrenör Özhan Çıvgın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çıvgın, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu oynadık. 10 sayı öne geçtik sonra Fenerbahçe’nin sertliğiyle geri adım attık. Son ana kadar oyunun içinde kaldık. Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik maçı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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