Özhan Çıvgın: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni 103-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Özhan Çıvgın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, reaksiyon göstermeleri gereken müsabakada, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta içinde Deividas Gailius’la yollarını ayırdıklarını, Kameron Chatman’ın da sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemediğini hatırlatan Çıvgın, şöyle konuştu:

"3 yabancı, 5 yabancı fark etmez. Önemli olan bizim sahada mücadele etmemiz. Bugün biraz geçen haftanın gerginliği vardı. Onu kırdıktan sonra maçın her anını domine etmeye başladık. Özellikle ikinci yarıda hem hücumda hem savunmada. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten çok özverili mücadele ettiler. Çok ihtiyacımız vardı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."