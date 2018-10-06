Özhan Çıvgın: Büyük hayal kırıklığı oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ’a 82-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Seyircimizin önünde ilk maçımızda gösterdiğimiz reaksiyon büyük hayal kırıklığı oldu." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Seyircimizin önünde ilk maçımızda gösterdiğimiz reaksiyon büyük hayal kırıklığı oldu. Hücumda ve savunmada doğru reaksiyonu veremedik. En kısa sürede aklımızı başımıza alıp, işleri yoluna sokmaya çalışacağız." diye konuştu.

AA