Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 104-76 kaybeden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çıvgın, maça çok kötü başladıklarını aktararak "Söyleyecek çok da bir şey yok. Takımımdan daha iyi mücadele bekledim. Ancak olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes’e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur." ifadelerini kullandı.