Corona virüs salgını öncesi iyi bir hava yakaladıklarını belirten Özgür, “Altay gibi büyük bir camiada takım kaptanlığı yapmak gurur verici. Hedefe kilitlendik. Takım olarak çok istekliyiz. Bir yere kadar geldik, ortada 8 aylık bir emek var. Bunu ödüllendirmemiz gerekiyor. Kalan 6 maçta en iyi sonuçları alıp Altay’ı layık olduğu Süper Lig’e yükseltmek istiyoruz dedi.

Lige verilen arada kendisini hazır tuttuğunu kaydeden tecrübeli sol bek, “Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sağlıklı bir şekilde idman yapmamız için uygun bir ortam hazırlandı. Çalışmalara yeniden başladık. Gruplar halinde antrenmanları sürdürüyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Henüz ikili mücadele şeklinde idman yapmıyoruz. Tüm kurallara uyuyoruz. Başkan Özgür Ekmekçioğlu her zaman yanımızda. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye konuştu.

DHA