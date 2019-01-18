Denizli’nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi ortaokulunda görevli müdür olarak atanan müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, öğrencilerin devamsızlık yapmasını onları güreş sporu ile tanıştırarak engelledi. Kent merkezine 88 kilometre uzaklıktaki Özdemirci Ortaokulu’nda 6 ay önce göreve başlayan 41 yaşındaki Kayaoğlu, birçok öğrencinin devamsızlığının çok olduğunu tespit etti. Daha önce görev yaptığı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çabalarıyla kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarının okula gelmelerini sağlayan Kayaoğlu, yeni görev yerinde de aileleri ziyaret ederek benzer sorunu çözmek için adım attı.

Kız güreş takımı kuruldu

Kayaoğlu’nın ilk işi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine yardım etmek için zaman zaman devamsızlık yapan öğrencilere okulu sevdirmek oldu. Önce ailelerini ikna eden Kayaoğlu ardından öğrencilerini güreş sporu ile tanıştırarak, okul ile bağlarını güçlendirdi. Bu çalışmalar sırasında, ağır işlerde çalışmak zorunda olan öğrencilerinin şehirde yaşayan akranlarına oranla daha güçlü olduğunu farkeden Kayaoğlu, bir güreş takımı kurdu. Kız çocuklarının erken evlenmelerinin önüne geçmeyi ve yetenekli sporcular yetiştirmeyi de hedefleyen Kayaoğlu, Çivril Belediyesi’nin güreş kulübü antrenörlerini okula davet etti.

Tek hedefleri madalya

Yapılan iki tarama sonucunda çocuklardan 15’i kız, 14’ü erkek olmak üzere toplam 29 öğrenciye, ’gelecek vadettikleri’ için kulüp lisansı çıkartıldı. Çivril Belediyesi’nin ulaşım desteğiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giden öğrenciler, haftanın 3 günü güreş eğitimi almaya başladı. Kulübün antrenörü Özgür Güllü, “Buradaki öğrencilerin şehirde yaşayan akranlarına göre daha güçlü, çalışkan ve azimli olduklarını gördük. Potansiyeli çok yüksek çocuklar var. Bu çocuklarımızın arasından Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalar çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Tarlalardan çıkıp, mindere ayak basan çocuklar, okullarına madalyalar kazandırmak istiyor.

Ramazan Çetin/DHA