Özgür Ekmekçioğlu: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçioğlu, Eskişehirspor karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen son dakikalarda buldukları gollerle karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Ligde kalan 4 maçı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini son düdüğe kadar sürdüreceklerini vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu arada İzmir ekibi, 1 Temmuz Çarşamba günü ağırlayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA