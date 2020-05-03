TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti. Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün alt liglerin kulüp başkanları olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’le video konferans aracılığıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Toplantıda daha çok bizim öneri ve tavsiyelerimiz konuşuldu. Kulüplerden, ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri ve geri dönüşleri aldılar. Liglerin ne zaman başlayacağı konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir. Liglerin oynanması önerisine sıcak bakanlar gibi sıcak bakmayanlar da var. Özellikle 2. ve 3. Lig kulüpleri oynanmaması yönünde tavsiyede bulundular. Oranın fiziksel şartlarının zorluğunu ben de biliyorum. Tabii ki her şeyden önce sağlık geliyor. Bütün kulüplerimizin gerekli tedbirleri aldığına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız, Bilim Kurulu ve TFF’nin alacağı kararı bekliyoruz. "

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele konusunda Avrupa’ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti.

"Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, yarın futbolcularla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini bildirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları aktardı:

"Pazartesi günü oyuncularımızın tesislere gelmelerini istedik. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacağız. Yaşanan süreci değerlendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüzden futbolculara bir test yapılmasını talep edeceğiz. Oyunculara yapılacak testin sonuçlanmasının ardından çalışmalara başlayacağız. Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ligler yeniden başladığında Süper Lig hedefi ile yolumuza devam edeceğiz."

Altay Alsancak Stadı’nda çalışmaların da sürdüğünü anımsatan Ekmekçioğlu, gelecek sezon oraya geçmeyi beklediklerini bildirdi.