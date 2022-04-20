Özgür Ekmekçioğlu: Burası büyük Altay

Başkanlığı döneminde 3 lig şampiyonluğu ile Süper Lig 'e yükseldiklerini vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "6 yıllık süreçte geçirdiğim ağır koronavirüs ve bronşit nedeniyle çok zor günler yaşamama rağmen asla vazgeçmedim. Çünkü Altay, asla vazgeçmeyenlerin kulübüdür. 26 yaşında kolay bir sorumluluk almadım. Üniversiteden yeni mezun bir genç olarak, büyük bir sorumluluk örneği göstererek teslim aldığım bayrağı, 6 yıl gururla zirveye taşıdım. Asırlık bir camianın sorumluluğunu üstlenmek kolay değil. Sadece elini değil, yüreğini de ortaya koyman gerekir ve ben de koşulsuz şartsız bunu yerine getirdim. Bu süreçte bana ve ekibime destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"HERKES HATA YAPAR"

Altay Spor Kulübü'nün sadece bir kulüp olmadığının altını çizen Ekmekçioğlu, "Burası bir yuva. Gelenekleri, görenekleri, kuralları ve aidiyeti olan bir camia. Gün geldi, belki herkese ters gelen kararlar aldım. Gün geldi, bu kararların iyi ve kötü sonuçlarını birlikte yaşadık. Herkes hata yapar. Hata, insanın doğasında var ve gelişim için en önemli şey ise bunlardan gerekli dersleri çıkarabilmektir. 28 Nisan'da sadece başkanlık görevine veda edeceğim, Altay'a değil. İyi ki Altaylıyım diyebilmek gerçekten büyük bir onur" yorumu yaptı.

"BİRLİKTE ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞADIK"

Altay taraftarına ise özel olarak seslenen Ekmekçioğlu, "Birlikte çok güzel günler yaşadık. Çorumspor maçının son dakikasında Furkan'ın golünde top ağlara gidene kadar olan süreçte yaşadığımız duyguyu nasıl unutabiliriz. Bir sezon sonra son haftaya lider Gümüşhane'nin 2 puan gerisinde girip yaşadığımız şampiyonluğu kelimelerle nasıl anlatabiliriz. Final kaybetmekten yorgun düşen kulübümüzü taraftarımızla birlikte yeniden Süper Lig'e çıkardık. Bunları hep birlikte yaşadık ve başardık. Doğal olarak bu süreçte iyi ve kötü günlerimiz de oldu. Büyük Altay taraftarı olmak öyle kolay bir şey değil" dedi.

"BİRDEN FAZLA BAŞKAN ADAYI ÇIKAR"

Borcu yaklaşık 350 milyon TL olarak açıklanıp kongreye 1 hafta kala halen aday bulamayan Altay'ın 28 Nisan'daki genel kurulda mutlaka yeni bir yönetim kuracağını da sözlerine ekleyen Ekmekçioğlu, "Altay, Türk futbolunun en saygın kulüplerinden biri. Sadece bir değil birden fazla başkan adayı çıkacağına inanıyorum. Yeni yönetime, elimizden gelen tüm desteği, maddi-manevi vereceğiz. Görev sürem boyunca büyük özveri gösteren kulüp personeline, idari ve teknik kadrolara, tüm genel kurul üyelerimize, eski başkanlarımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" yorumu yaptı.

DHA