Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Troya Kültür Yolu Festivali, 16-25 eylül tarihlerinde Çanakkale'de düzenlendi. Festivalde 41 noktada, 112 etkinlikle, 1000'den fazla sanatçının katılımıyla her yaşa ve her zevke hitap eden etkinlikler düzenlendi. Özellikle minik sanatseverler de unutulmazken tiyatrodan atölyeye, film gösteriminden, sahne şovlarına kadar birçok farklı etkinlik hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Troya Kültür Yolu Festivali'nde konserler, sergiler, atölyeler, pek çok farklı türde etkinliğin yanı sıra açık hava etkinliklerinin de yer aldığını ifade etti.

Troya Müzesi'nde bisiklet etkinliği gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Etkinliğin son gününde Gelibolu Maratonu'nu gerçekleştirdik. 10 gündür süren kültür sanat maratonu oldu diyebiliriz. Bunun da maratonla sonuçlanması anlamlı oldu. Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen 57'nci Alay Senfonisi ve Yüksek Sadakat konserleriyle etkinliğimizi tamamladık. Çok keyifli geçen 10 gün oldu. Çanakkaleliler festivale çok sahip çıkıp benimsediler. Festival sürekli kendi rekorlarını kırdı. 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi katılımlı konserler düzenlendi. Ulusal ve uluslararası alandan sanatçılarımızın katıldığı sergiler çok ilgi gördü. Çocuk etkinliklerimiz de çok başarılı geçti. Kamyon tiyatromuzun bir gösterisine bin 200 çocuğumuz geldi. Aileler çocuklarıyla etkinliğe katıldılar. İlk defa gerçekleşmiş olmasına rağmen Troya Kültür Yolu Festivali, Çanakkale'ye imzasını attı. Çanakkaleliler de festivallerini sevdiler" diye konuştu.

"GELİBOLU MARATONU BÖLGEYE DEĞER KATIYOR"

Troya Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen Gelibolu Maratonu hakkında konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, "Gelibolu Maratonu bölgeye değer katan, tarihini spor yoluyla, açık hava etkinliğiyle de insanlara hissettirmek isteyen önemli bir maraton. Çanakkale ve Çanakkale dışından sporseverlerin katılımını gözlemliyoruz. Farklı parkurlar var 42K, 21K, 10K ve 1915 Anı Koşusu. Ben de hem festivalin anısına hem Gelibolu Maratonu anısına kendim için bir hatıra olması için 1915 Anı Koşusu'nu gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

"BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'Nİ BAŞLATMAYA GİDİYORUZ"

Kültür Yolu Festivalleri üzerinde 3 yıl çalışıp 1 yıldır da uyguladıkları bir konsept olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Yavuz, "İlk olarak İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni yapmıştık. Ardından Ankara'da Başkent Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştirdik. Festivallerin düzenlendiği üçüncü şehir de Çanakkale oldu. 10 günlük bir süreci burada tamamladık. 22 eylülde Konya'da Mistik Müzik konsepti ile başlayan kültür yolu festivalimiz devam ediyor. 1 ekimde Ankara ve İstanbul birlikte başlıyor, en son da Diyarbakır olacak. Biz de ekip olarak buradan Ankara'ya geçerek Başkent Kültür Yolu Festivali'ni başlatmaya gidiyoruz" dedi.

Mustafa AKIN/ÇANAKKALE,(DHA)