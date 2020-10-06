Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz’de yaşıyordu. Ahmet Serdar Oral'ın hayatını kaybetmesiyle ünlü oyuncunun dünyası başına yıkıldı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özgü Namal ile 2014 yılında dünyaevine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Özgü Namal 2013-2014 arasında ‘Merhamet’ adlı dizinin ardından nefes terapisti Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren Özgü Namal oğlu Nefes (5) ile kızı Elem Su'yu (3) dünyaya getirmişti. Ardından Muğla Köyceğiz’e yerleşen çift, doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu.

Serdar Oral kimdir?

Özgü Namal ile 2014 yılında dünyaevine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.

Özgü Namal kimdir?

Özgü Namal, 1978 yılında, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe'de geçti. 14 yaşında iken Enis Fosforoğlu Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde alan Özgü Namal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'den mezun oldu. 1997 yılında, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım attı. 1998 yılında "Affet Bizi Hocam" dizisiyle televizyonlara transfer oldu. Konservatuar eğitimi sırasında "Karete Can" , "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde oyunculuk kariyerine devam etti.

2000 yılında "Tiyatro Fora" adlı özel bir tiyatroda "Apaçık", "Tekrar Çal Sam", "Yan Etkili Konuşmalar" adlı oyunlarda, "Kerem", "Havada Bulut" adlı televizyon filmlerinde rol aldı.

2002 yılında konservatuardan mezun olan Namal, aynı yıl "Sır Çocukları" adlı filmde rol aldı. Bu filmle, 14. Ankara Film Festivalinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2004 yılında "Büyü" ve "Anlat İstanbul" filmlerinde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosunda konuk oyuncu olarak "Taraf Tutmak" adlı oyunda rol aldı.

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif karakteri kariyerinin dönüm noktası oldu. 1. Beyaz İnci TV Ödülleri'nde aldığı en iyi kadın oyuncu ödülünden sonra sinema yapımlarına ağırlık verdi, 2008 yılında üç ayrı filmi birden vizyonla buluştu.

Ünlü oyuncu 2009 yazından itibaren Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan ölümsüz eserinden uyarlanan "Hanımın Çiftliği" adlı televizyon dizisinde başrolü oynadı ve reklam filmlerinde kendisine yer edindi.

Uzun yıllar Akbank'ın reklam yüzü oldu.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide Narin karakteri ile başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

Daha önce Oktay Kaynarca ile birlikte olan Özgü Namal, 2010 yılından beri 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Başar Savur'dan 2013 yılında ayrıldı.

2013 yılından beri de reklamcı Ahmet Serdar Oral ile birliktedir. Henüz evlenmeyi düşünmediği sevgilisinden 3 Kasım 2014 tarihinde dört aylık hamile olduğu ve doğacak oğlunun isminin "Nefes" olacağı öğrenildi. Oğlu Nefes 11 Nisan 2015 tarihinde doğdu.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır.

TV programları; Koca Kafalar TV, Güldür Bakalım , Yarışma Maratonu.

Özgü Namal, 07 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren "Benimle Var Mısın?" adlı sinema filminde Bülent İnal, Ayşe Tunaboylu, Alican Yücesoy, Vildan Atasever, Emre Kınay, Melisa Sözen ile birlikte oynadı.