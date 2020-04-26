Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, Nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu 6 yıl aradan sonra setlere geri dönecek. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi.

Köy hayatı yaşıyordu

Namal, 2016 yılında da kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi. Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı. Hatta çift bir dönem, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirini Türkiye'de üretecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.

Rekor ücretle geri dönüyor

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal, bu süreçte 50’ye yakın yapımı “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum” diye reddetti. Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014’te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal’a yine cazip teklifler sunuldu. Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “Evet” dedi. Özgü Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.

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