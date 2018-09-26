Mersin’de düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası tamamlanırken, OGM Ormanspor şampiyonluğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonun finalinde Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakayı 70-63 kazanan OGM Ormanspor, turnuvayı zirvede tamamladı.

Turnuvada üçüncülük dördüncülük maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynandı. Rakibini 75-66 mağlup eden Hatay temsilcisi üçüncü olurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor dördüncü sırayı aldı.

Öte yandan, Kayseri Basketbol, Adana Basketbol’u 68-54 yenip turnuvanın beşincisi oldu. Bu sonuçla Adana temsilcisi turnuvayı son sırada bitirdi.

Karşılaşmaların ardından takımlara ödülleri, Özgecan Aslan’ın annesi Songül ve babası Mehmet Aslan ile protokol üyeleri tarafından verildi.

AA