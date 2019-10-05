Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası ikinci gününde iki maçla devam etti.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen ve yarın sona erecek turnuvanın ikinci gününde iki müsabaka oynandı.

ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda devam eden turnuvada günün ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 64-62 yendi.

Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Elazığ İl Özel İdare, Adana Basketbol’u 73-67 yendi.

Turnuva, yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak.