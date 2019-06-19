Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe´de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımı basketbolcusu Asena Yalçın´ı transfer etti. Bir önceki sezonda Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen ve daha sonra Fenerbahçe´ye transfer olan Özge Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor´la yeniden anlaştı. 28 yaşındaki oyuncu, Hatay Büyükşehir Belediyespor´la bir yıllık anlaşma yaptı.

2019-2020 basketbol sezonunda iddialı olmak isteyen Hatay Büyükşehir Belediyespor´da, daha önce Marica Gajic ve Gizem Başaran´la anlaşma yapmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginin play-off çeyrek final turunda Galatasaray´a yenilerek sezonu tamamlamıştı.