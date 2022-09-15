(ÖZET)Trabzonspor-Kızılyıldız maç sonucu: 2-1

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçına çıktı. İlk maçında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti ve 3 puana ulaştı.





Maçtan önemli dakikalar

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı başladı.

16. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Trezeguet vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

Hamsik'ten mükemmel gol!

17. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet arka direğe doğru iyi ortaladı. Arka bölümde bomboş pozisyondaki Marek Hamsik düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İkinci gol kaçtı!

23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Djaniny çaprazdan vuruşunu yapmak istedi ama savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

33. dakikada Kızılyıldız beraberlik golüne yaklaştı. Bukari'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Kızılyıldız 10 kişi!

Maçın 6. dakikasında Kızılyıldız'da Kangwa kendi yarı alanında Larsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. 62. dakikada da Bakasetas'a yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı kartı gören Kangwa, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trezeguet farkı ikiye çıkardı

Kızılyıldız sahada 10 kişi kaldıktan sonra baskısını artıran Trabzonspor'da Bakasetas topu rakipten kaptı ve soldan pasıyla ceza sahasına giren Trezeguet'in sağ ayağıyla yaptığı iyi vuruş sağ köşeden ağlarla buluştu.

Abdülkadir devam edemedi

61. dakikada oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür,18 dakika sonra sakatlandı ve yerden kalkamamadı. Sedye ile oyun dışına alınan Abdülkadir oyuna devam edemedi ve yerine Lahtimi girdi.

Kızılyıldız farkı bire indirdi

89.dakikada Kızılyıldız'da Ibrahim Mustapha, sağ kanattan getirdiği topta ceza sahasında pozisyon alan Veljko Nikolic'i gördü. Nikolic'in düzgün vuruşu filelerle buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, gruptaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükselirken Kızılyıldız sıfır puanda kaldı.

Temsilcimiz Trabzonspor gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise sahasında Ferencvaros'u konuk edecek.

Trabzonspor-Kızılyıldız 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez.

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kızılyıldız maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hücum kozu: Maxi Gomez

Adana Demirspor deplasmanında çift forvetli sistemi deneyen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bu akşam ileri uçta Maxi Gomez’i görevlendireceği öğrenildi. Umut Bozok’un maça kulübede başlaması beklenirken, Uruguaylı forvet Fırtına’nın en önemli hücum silahı... Ferencvaros deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan 26 yaşındaki santfor, Adana’da da takımına penaltı kazandırmıştı. Avcı, rakip ceza sahasında Gomez’in daha fazla topla buluşturulmasını isterken, özellikle kanat organizasyonlarına takımını çalıştırdı.

Kızılyıldız moralli geldi

Fırtına’nın rakibi Kızılyıldız, dün öğlen saatlerinde Trabzon’a geldi. Sırbistan ekibi, akşam Akyazı’da son antrenmanını gerçekleştirirken, Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic, “Kolay bir maç olmayacak. Zorlu atmosfere hazırız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor gibi kendi liginde şampiyon olan Kırmızı-Beyazlılar, hafta sonunda oynadığı Novi Pazar deplasmanında kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

1120 günlük büyük hasret

Avrupa kupalarında son galibiyetini 22 Ağustos 2019’da AEK’ya karşı deplasmanda alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 14 maçta 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu maçların 7’sini Abdullah Avcı yönetiminde oynayan Bordo-Mavililer, rakiplerini deviremedi. Karadeniz ekibi, 1120 günlük Avrupa’da kazanma hasretini bu akşam Akyazı’da müthiş taraftarının önünde bitirmek istiyor.

Akyazı’da maça son biletler

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 resmi maçı da kaybetmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Kızılyıldız’ı devirip negatif havayı değiştirmek amacında. Bordo-Mavili futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, kombinelerle birlikte 35 bine yakın bilet satıldı. Kalan koltukların da maç saatine kadar dolması bekleniyor. Zorlu 90 dakikada Fırtına’nın en büyük gücü 40 bin kişilik 12. adam desteği olacak.