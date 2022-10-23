(ÖZET)Karşıyaka - Edirnespor maç sonucu: 2-0

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 4839 biletli taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkan Kaf-Kaf, 12'nci dakikada Emre Gemici ve 89'uncu dakikada Onur Kolay'ın golleriyle 3 puana uzandı. Grupta puanını 16 yapan Karşıyaka, Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde ikinci sıraya tırmandı.

Yeşil-kırmızılılar bu sezon ilk kez çift santrforla sahaya çıkarken, Emre Gemici ve Fatih Taşdelen 11'de birlikte forma giydi. Geçen hafta kadroda olmayan İhsan Furkan 11'e dönerken, Fatih Ergen ve Okan, 25yaş kontenjanına takılıp kadroya alınmadı.

12'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağ kanattan Namık Barış'ın ortasına kale önünde gelişine dokunan Emre Gemici topu ağlara yolladı: 1-0.

16'ncı dakikada gelişen ev sahibi atağında soldan sıfıra inen Özgür'ün ortasına Emre Gemici'nin ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

38'inci dakikada Edirnesporlu Ümit Can'ın ceza alanı dışından şutu auta gitti.

İlk yarı bu skorla bitti.

53'üncü dakikada Karşıyakalı Namık Barış sol çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Serkan topu kornere yumrukladı.

65'inci dakikada Fatih Taşdelen'in topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Namık Barış'ın şutunda kaleci Serkan köşeyi kapatıp gole engel oldu.

74'üncü dakikada Emre Gemici'nin sert şutunu Serkan kornere çeldi.

89'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Rakip ceza sahasında Polat'la paslaşan Onur Kolay, kaleciden de sıyrılıp top boş ağlara yollayarak skoru belirledi: 2-0.

DHA