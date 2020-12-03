ÖZET | Zorya - Leicester City maç sonucu: 1 - 0

UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve gruptan ilk kez mağlup oldu. Milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakikada sahada kalırken Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıktı ancak uzun bir aradan sonra görev yapan milli oyuncu 17.dakikada yerini Fofana'ya bıraktı

Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe 'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. İranlı oyuncu bu sezon 8 resmi maça çıkarken 2 gol atmayı başardı