ÖZET | Zenit St. Petersburg – Fenerbahçe Beko maç sonucu: 65-73

Turkish Airlines EuroLeague’de 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Zenit karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler 4 İspanyol rakibiyle oynadığı ve hepsini kaybettiği bir serinin ardından Rusya deplasmanında galip geldi. Kanarya'nın son deplasman galibiyeti Maccabi, son galibiyeti ise Khmki Moskova karşısındaydı. Fenerbahçe‘de sakatlıkları bulunan Nando De Colo ve Alex Perez bu maçta forma giyemedi. Bu sonuçla, Fenerbahçe 12. maçında beşinci galibiyetini alırken, Zenit ise dokuzuncu maçında üçüncü kez kaybetti.

Fenerbahçe’de Jan Vesely, 17 sayı, 4 ribaund ve 1 asist üretti. Danilo Barthel ise 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile 21 verimlilik puanı üreterek maçın yıldızı oldu. Son bölümde çok etkili olan Bobby Dixon ise 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

Zenit’te Kevin Pangos 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile mücadele etti. Will Thomas ise 10 sayı, 5 ribaund ve 3 asist üretti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 14-23

2. çeyrek sonucu: 32-45 (18-22)

3. çeyrek sonucu: 53-53 (21-8)

4. çeyrek sonucu: 65-73 (12-20)



