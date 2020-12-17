ÖZET | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 99- 62

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında sahadan 37 sayılık farkla 99-62 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Zalgiris Kaunas 8. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise 10. yenilgisini yaşadı. Zalgiris Kaunas’ta Augustine Rubit 18 sayı, 6 ribauntla mücadele ederken, Sarı lacivertliler'de ise Nando de Colo 14, Jarell Eddie ise 12 sayıyla oynadı.

Çeyrek sonuçları:

1. çeyrek: 24-7

2. çeyrek: 51-31 (27-24)

3. çeyrek: 81-47 (30-16)

4. çeyrek: 99-62 (18-15)

Fenerbahçe Beko'nun skor dağılımı:

De Colo 14, Eddie 12, Pierre 10, Westermann 8, Melih 5, Barthel 4, A.Muhammed 4, Ulanovas 2, Brown 2, Biberovic 1.







