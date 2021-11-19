(ÖZET) Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 86-75

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bayern Münih’e 71-63 kaybeden Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. Sahadan 86-75'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, bu sezonki 8. yenilgisini aldı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-16'lık skorla önde geçti. Karşılaşmanın 2. yarısında ise rakibinin sayılarına engel olamayan Sarı-lacivertli ekip 38-29'lık skorla soyunma odasına 9 sayı geride gitti.

Maçın 3. çeyreğinde fark 14 sayıya kadar çıktı ancak Fenerbahçe Beko farkı azaltmayı başardı ve son çeyreğe 5 sayı farkla 64-59 geride girdi. Son çeyrekte ise oyundan düşen Sarı-Lacivertli ekip sahadan 86-75 mağlup ayrıldı.

Nando de Colo'nun 17 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, Zalgiris Kaunas forması giyen eski Fenerbahçeli basketbolcu Ulanovas, bulduğu 18 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Zalgiris Kaunas: Dragic 13, Kalnietis 11, Blazevic 8, Strelnieks 8, Cavanaugh 10, Webster 11, Nebo 5, Ulanovas 18, Lekavicius 2, Milaknis, Lukosiunas

Fenerbahçe Beko: Pierria 13, De Colo 17, Guduric 5, Booker 7, Vesely 13, Melih Mahmutoğlu 8, Şehmus Hazer 2, Shayok 4, Polonara 6, Ahmet Duverioğlu,

1. Periyot: 16-18

Devre: 38-29

3. Periyot: 64-59