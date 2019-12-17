Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 74-68'lik skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes, üst üste 8. maçını kazanırken toplamda 14. maçında 12., 8. deplasman maçında 7. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas'ın ise mağlubiyet serisi 8 maça çıktı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maçın ilk bölümünde Beaubois'nın sayılarına Martinas Geben ve Zach LeDay'in sayılarıyla karşılık veren Zalgiris, 6:20 kala 10-9'luk skorla üstün olan taraftı. Sonrasında Krunoslav Simon'u da devreye sokan Efes, 4:24 kala skoru 10-18 yaptı. 1:41 kala da Beaubois'nın basket sonucunda Anadolu Efes, 15-24'lük skorla en büyük farkı yakaladı. Temsilcimiz, yine Beauobis'nın basketiyle çeyreği 17-26 noktalamayı başardı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-26

Temsilcimiz, çeyreğin ilk bölümünde farkı korumayı başarsa da sonrasında Landale ile etkili olan Zalgiris, 4:17 kala 32-32'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Milaknis ile bir üçlük isabeti bulan ev sahibi ekip, 3:36 kala 35-34 ile üstünlüğü ele geçirdi. Daha sonra rakibine Micic ve Peters'ın üçlükleriyle cevap veren Efes, Pleiss'ın da sayısıyla 1:38 kala skoru 37-42'ye getirdi. Fakat kalan bölümde yeniden seri yakalayan ev sahibi ekip, Landale'in sayısıyla ilk yarıyı 43-42 önde kapattı.

İLK YARI SONUCU: 43-42

Beaubois ve Pleiss ile ikinci yarıya etkili başlayan temsilcimiz, 4:43 kala 43-49'luk üstünlüğü yakaladı. İki takımın da skor üretmekte çok zorlandığı çeyrek ise 53-55'lik skorla noktalandı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 53-55

Son çeyreğe Micic'in performansıyla etkili başlayan temsilcimiz, 7:14 kala skoru 57-64'e getirdi. Sonrasında pota altında Geben ve LeDay ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 4:17 kala skoru 63-66 yaptı. Kalan bölümde farkı daha da açarak skor avantajını koruyan temsilcimiz, Lekavicius'un üçlüğüne rağmen karşılaşmadan 68-74'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 68-74

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Lekavicius 5, Ulanovas 14, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas

ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton, Micic 18, Pleiss 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 43-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-55