(ÖZET) Yunanistan - Türkiye maç sonucu: 72-71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçtan 12 Dev Adam 72-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Millilerimiz B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Ano Liossia Olimpik Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız; Kenan Sipahi, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. Müsabakanın ilk yarısını Ay-yıldızlılarımız 40-32 geride bitirdi.

A Erkek Milli Takımımızda Melih Mahmutoğlu 21, Shane Larkin ve Samet Geyik 10’ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Yunanistan’da ise Dimitrios Agravanis ve Georgios Papagiannis 14’er sayıyla oynadı.

SALON: Ano Liossia

HAKEMLER: Antoni Conde, Tomas Jasevicius, Andris Aunkrogers,

YUNANİSTAN: Larentzakis 4, Moraitis 3, Papanikolaou 10, Agravanis 14, Papagiannis 14, Sloukas 8, Printezis 7, Kalaitzakis 2, Mouratos 10, Gontikas

TÜRKİYE: Shane Larkin 10, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu 21, Metecan Birsen 9, Oğuz Savaş 6, Muhsin Yaşar 1, Samet Geyik 10, Doğuş Özdemiroğlu 5, Okben Ulubay 5, Buğrahan Tuncer 4, Onuralp Bitim

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56