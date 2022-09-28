(ÖZET) Yunanistan - Kuzey İrlanda maç sonucu: 3-1

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Yunanistan sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Dimitris Pelkas'ın gol attığı karşılaşmada Yunanistan rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Yunanistan, bu sezon Fenerbahçe 'den kiralık olarak Hull City'ye transfer olan Dimitris Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kuzey İrlanda ise 18. dakikada Lavery ,le skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken Yunanistan, 55. dakikada Masouras'ın ve 80. dakikada Mantalos'un golleri ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas ise ilk 11'De başladı ve 76 dakika sahada kaldı.

Yunanistan, B Ligi'ne çıktı

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Yunanistan lider olarak grubunu tamamladı. Kuzey İrlanda ise 5 puanda kaldı.

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