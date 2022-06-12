(ÖZET) Yunanistan-Kosova maç sonucu: 2-0

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Yunanistan ile Kosova kozlarını paylaştı. Sahada tanıdık birçok isim vardı!

Yunanistan'da; Trabzonsporlu Manolis Siopis ile Anastasios Bakasetas, Ankaragücü'nün yeni transferi Anastasios Chatzigiovannis forma giyerken, Kosova'da da geçen sezonu Adana Demir'de geçiren kaleci Arijanet Muric, Konyasporlu Zymr Bytiqi ve eski Fenerbahçeli Vedat Muriç görev yaptı.

Zorlu karşılaşmayı ev sahibi Yunanistan 2-0 kazandı. Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri; 71'de Georgios Giakoumakis ve 90+9'da Petros Mantalos kaydetti.

Bu sonuçla Yunanistan 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Kosova ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Kuzey irlanda ile Güney Kıbrıs 2-2 berabere kaldı.