ÖZET | Young Boys - Cluj maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son hafta maçında Young Boys, Cluj'u 2-1'lik skorla geçti ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maçın 80. dakikasına gelindiğinde 0-0'lık skor vardı ve bu sonuç İsviçre ekibini grupta Roma'nın ardından 2. yapıyor ve bir üst tura çıkmasını sağlıyordu. Roma gruptan lider çıkmayı geçen hafta garantilemiş ve 2. tura yükselecek takım ya Young Bpys ya da Cluj olacaktı. Karşılaşmada 80. dakikadan sonra ise ortam başka bir maça dönüştü.

10 dakika uzatma, kartlar, goller...

84'te Debeljuh'un golü Cluıj'u 1-0 öne geçirdi ve Rumenler büyük avantaj yakaladı. 90. dakikada ise orta hakem Young Boys lehine tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Cluj'luı oyuncuların uzun süren itirazları sonunda ortam gerildi ve kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Cluj'da Balgradean kırmızı kart gördü. 90+3'te Young Boys'da Nsame penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi yeniden tur avantajını eline geçirdi. Nsame de golün ardından çıkan tartışmada kırmızı kart gördü ve Young Boys da 10 kişi kaldı. 90+6'da Gaudino İsviçre ekibini 2-1 öne geçirdi. 90+8'de ise Đokovic Cluj'da kırmızı kart gördü ve Rumen takımı maçı 9 kişi tamamladı.

10 dakikalık uzatma sonunda Young Boys 10 puanla grup ikincisi olarak, 5 puanda kalan Cluj'un önünde adını 2. tura yazdırdı.



