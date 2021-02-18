ÖZET | Young Boys - Bayer Leverkusen maç sonucu: 4-3

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Young Boys, Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip 3. dakikada Christian Fassnacht ile öne geçti. 19'da Jordan Siebatcheu skoru 2-0 yaptı. 44'te Meschack Elia takımını 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Bayer Leverkusen'den müthiş bir geri dönüş geldi. 49 ve 52'de Çek forvet Patrik Schick farkı 1'e indiren golleri attı. 68'de 21'lik kanat forvet Moussa Diaby maça eşitliği getirdi.

89. dakikada ise Jordan Siebatcheu, Young Boys adına galibiyeti getiridi ve İsviçre ekibi sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.







