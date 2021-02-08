(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği maç Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fırtına'ya kritik galibiyeti getiren goller 54'te Bakasetas ve 90+5'te Nwakaeme'den geldi. Yenilmezlik serisi 8 maça çıkan, üst üste 5. galibiyetini alan Abdullah Avcı'nın ekibi, 42 puanla 4. sıraya yerleşti ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Ekuban'ın derin oynadığı topa Marlon hareketlendi ancak hızlanan top Abdulsamed'de kaldı.

5' Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Marlon'un çevirdiği topa Ekuban'dan önce Semih ayak koyarak kornere gönderdi. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

10' Orta saha çizgisinde Ahmed Ildız'dan rahat bir şekilde kurtulan Bakasetas, pasını Djaniny'ye aktardı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren golcü futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

12' Marlon'un uzun pasına hareketlenen Djaniny, harika bir vücut çalımıyla Wallace'dan kurtuldu. İçeriye kat eden Djaniny, yerden ortasını ceza sahasına gönderdi. Ekuban'dan önce araya giren Hadebe golü önledi ve top kornere çıktı. Bakasetas'ın kullandığı kornere iyi yükselen Vitor Hugo, kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

15' Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Zeki'nin ortasına hiçbir Malatyasporlu oyuncu dokunamayınca top auta gitti.

21' Malatyaspor etkili geldi. Chebake'in yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

24' Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nun sağ kanatta yaptığı ortada Semih Kaya kafa vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

27' Ekuban'ın ortasında Abdulsamed'in büyük hatası sonrası Nwakaeme topu boş ağlara gönderdi. Yan hakemin kalkan ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı.

30' Yeni Malatyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Zeki Yavru geçti. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Umut hamle yaptı ve diziyle topu kaleye gönderdi. Uğurcan, köşeye giden topu kornere gönderdi. Zeki'nin sol kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

34' Trabzonspor sağ kanattan geldi. Ekuban'ın pasında Bakasetas topla buluştu ancak kontrolü iyi olmayınca araya Malatyaspor savunması girdi.

38' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Zeki'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chebake içeriye çevirmek istedi ancak savunmadan seken top eline çarpınca top Trabzonspor'a geçti.

40' Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Zeki ceza alanındaki Tetteh'i gördü ancak zeminden seken top Tetteh'in eline çarptı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 50' Trabzonspor, Bakasetas'la golü buldu. Baker'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Malatyaspor kalecisi Samed, yumruklarıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasının hemen önünde Chebake'den harika kurtulan Bakasetas, sağ ayağıyla net bir gol vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

52' Malatyaspor sol kanattan geldi. Hadebe'nin penaltı noktasına çevirdiği top Bordo Mavili ekip savunmasından döndü. Seken topta Ahmet ve Acquah anlaşamadı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

54' Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı, Yunan yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.

57' Malatyaspor beraberlik golünü arıyor. Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut dokunamadı, boşta kalan topu savunma son anda uzaklaştırdı.

62' Yeni Malatyasporlu Hadebe, Ekuban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' Malatyaspor'un atağında orta sahada Tetteh'e faul yapan Vitor Hugo, sarı kart gördü.

68' Tetteh net bir fırsattan yararlanamadı. Zeki Yavru'nun sağ kanattan kullandığı kornerde top Semir Kaya'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu vakit kaybetmeden şutunu gönderdi. Trabzonspor savunmasından seken top Tetteh'e geldi. Ganalı oyuncunun altıpastan yaptığı vuruşta Uğurcan inanılmaz bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi.

77' Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Flavio oyunda.

80' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde seken top Vitor Hugo'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun attığı şut üstten auta çıktı.

82' Malatyaspor'da Umut'un yerine Mallan, Zeki'nin yerine Fofana oyunda.

85' Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Afobe oyunda.

87' Malatyaspor'da Wallace'ın yerine Bülent, Adem'in yerine Mustafa oyunda.

90' Trabzonspor'da Bakasetas'ın yerine Hosseini, Baker'ın yerine Yunus oyunda.

GOL | 90+5 Sahneye çıkan Nwakaeme, dar açıdan yaptığı şutla ağları buldu. Sol kanattaki köşe gönderi civarında rakibinden sıyrılan Nwakaeme ceza sahasına girip, dar açıdan topu uzak köşe iç yan ağlarına gönderdi.

Erkan Özdamar son düdüğü çaldı ve mücadele Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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