(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-0
Süper Lig'in açılış haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ikinci yarıda Guilherme, Adis Jahovic ve Fofana'dan gelen gollerle 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de geçen sezonu beşinci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak ikinci sırada kalan Medipol Başakşehir'i 2019-20 sezonunun açılış haftasında konuk etti.
Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, zorlu mücadeleye Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic 11'iyle başlarken Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir; Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba 11'iyle sahaya çıktı.
Yeni Malatyaspor, güçlü rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibini galibiyete taşıyan goller 68. dakikada Guilherme, 87. dakikada Adis Jahovic ve 90+2. dakikada da Moryke Fofana'dan geldi.
Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, maçın 67. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde Olympiacos'a elenen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde çıktığı toplam üç resmi maçta henüz gol atmayı başaramadı.