ÖZET | Yeni Malatyaspor - Konyaspor maç sonucu: 2-3

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig 'de çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkartamayan Yeni Malatyaspor, İlhan Palut yönetiminde çıkış arayan Konyaspor 'u konuk etti. İlk yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçta son 20 dakikaya 2-0 geride Konyaspor, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazandı ve kritik 3 puanla evine döndü. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ismail Diomande (72') ve Sokol Cikalleshi (80' ve 84') attı. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti, Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi ise 30 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada serbest vuruşta Hafes'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Wallace'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Umut'un pasıyla topla buluşan Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada Abdülkerim'in, Tetteh'i ceza sahası içerisinde yere düşürmesine hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Adem'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutu ağlara gitti: 2-1.

80'inci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

84'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Yeni Malatyaspor, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem

KONYASPOR: Eray - Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic

GOLLER: Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) - Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)

DHA