(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam etti. Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısında dakikalar 40'ı gösterdiğinde Yeni Malatyaspor Gökhan Töre'nin asisti ve Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 74. dakikasında Göztepe penaltı kazandı. Hakem Özgür Yankaya'nın bu kararı sonrasında Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmen Karaman oldukça sinirlendi ve tepki gösterdi. Bu tepki sonrasında Özgür Yankaya, Hikmet Karaman'a kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.

76. dakikada Göztepe'de penaltıyı kullanmak için Alpaslan Öztürk topun başına geldi. Alpaslan düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden kısa bir süre sonra, dakika 78'de Yeni Malatyaspor Vidar Kjartansson'la bir kez daha öne geçti: 2-1.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor 2-1'lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hikmet Karaman'ın ekibi bu galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattından uzaklaşarak 14. sıraya yükseldi.

Göztepe ise 8. sıradaki yerini korudu.