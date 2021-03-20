ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep'in iki kez öne geçmeyi başardığı karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Yeni Malatyaspor'un golleri 37. dakikada Adem Büyük'ün kaçan penaltısında Günay Güvenç'in sırtına çarparak ve yine 80. dakikada bu kez direkt olarak Adem Büyük'ün penaltısından gelirken Gaziantep'in golleri 12. dakikada Muhammet Demir ve 70. dakikada penaltıdan Kenan Özer'den geldi.

Karşılaşmada Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Yeni Malatyaspor'un ilk penaltısına yaptığı itirazlar nedeniyle 35. dakikada kırmızı kart ile atılırken Yeni Malatyaspor'da da Teenage Hadebe, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkarken Gaziantep FK'nın ise deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkmış oldu.

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Maçtan dakikalar

GOL | 12. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Andre Sousa'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir, takımını öne geçirdi: 0-1.

26. dakikada Maxim’in pasıyla buluşan Vetrih’in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

28. dakikada Karim Hafez’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

PENALTI | 33. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. Maçın hakemi Mert Güzenge, VAR incelemesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

Sa Pinto'ya kırmızı kart!

Penaltı kararı sonrası itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, baştan sarı kart görürken itirazlarının artması sonucunda kırmızı kart gördü. Sa Pinto, karar sonrası dördüncü hakemin üzerine yürürken karta da büyük tepki gösterdi.

GOL | 37. dakikada Adem Büyük'ün penaltısı direkten dönüp kaleci Günay'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.

PENALTI | 66. dakikada Enver Cenk Şahin’in kullandığı korner atışında Adem Büyük’ün müdahalesiyle Tosca yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 69. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Penaltıyı kullanan Kenan Özer, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir’in solundan ağlarla buluştu: 1-2

74. dakikada Enver Cenk Şahin’in sağdan yaptığı ortayla kale sahası üzerinde buluşan Souza’nın vuruşunda Wallece’a çarpan top kornere çıktı.

PENALTI | 76. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahasına yaptığı ortada top Olkowski’nini eline çarptı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 80. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç’in sağından ağlarla buluşturdu: 2-2

KIRMIZI KART | 84. dakikada Kenan Özer, Hadebe’nin girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge Hadebe’ye kırmızı kart gösterdi.

90 5. dakikada Mallan’ın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya’nın kafa vuruşunda Morais meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig | Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep: 2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 66 Semih Kaya), Wallece, Hadebe, Karim Hafez, Zuqui (Dk. 46 Ahmet Ildiz), Acquah (Dk. 77 Mallan), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana (Dk. 72 Umut Bulut), Tetteh

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Vetrih (Dk. 88 Bilal Başacıklıoğlu), Miranda, Tosca, Morais, Andre Sousa (Dk. 63 Souza), Rashid (Dk. 75 Jefferson), Maxim (Dk. 63 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 75 Kozulj), Kenan Özer

Goller: Dk. 13 Muhammet Demir, Dk. 69 Kenan Özer (penaltıdan), Dk. 37 Günay Güvenç (penaltıdan kendi kalesine), Dk. 80 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kenan Özer, Dk. 34 Andre Sousa, Dk. 35 Günay Güvenç, Dk. 71 Muhammet Demir (Gaziantep), Dk, 69. Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ricardo Sa Pinto (Gaziantep Teknik Direktörü), Dk. 86 Hadebe (Yeni Malatyaspor)