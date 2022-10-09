(ÖZET) Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor karşılaştı, kazanan konuk ekip oldu. Eren Tozlu'nun 58. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Erzurumspor, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 9 puana ulaşarak 12. sıraya yerleşti. 3 puan hasteri devam eden Malatyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 3 puanla 18. basamakta yer aldı.

Maçtan dakikalar:

1. dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan gelişen atakta, Orhan’ın ceza sahasına yolladığı pas ile topla buluşan Estrela bekletmeden şutunu kaleci Abdulsamed kontrol etti.

57. dakikada Cengizhan’ın orta sahada yaptığı pas hatası sonucu topu bir anda önünde bulan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Abdulsamed’in üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada orda sahada top organizasyonu başlatan Erzurumspor’da topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren’in sert vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

71. dakikada hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da rakip savunmayı eksik yakalayan sarı siyahlılarda topla buluşan Haqi Osman’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ferdi Karadoruk xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x (Doğukan dk. 77 x), Philip x, Ogün x, Yiğit x (Nuri Fatih dk. 65 x), Jospin x (Mert dk. 60 x), Cengizhan x (Atakan dk. 68 x), Malle x (Yakup dk. 60 x), Haqi Osman x

Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Erşan, Hüseyin, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Erzurumspor FK: Göktuğ xx, Mustafa Akbaş xx, Ufuk xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan xx (Celal dk. 84 ?), Süleyman x (Muhammed dk. 67 x), Estrela xx, Sefa x (Alican dk. 67 x), Hasek xx, Olanare xx (Batuhan dk. 84 ?), Eren xx (Rosheuvel dk. 90 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Zakarya Bergdich, Eyüp, Özgür, Yakup

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Gol: Eren (dk. 57) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Barış (Y. Malatyaspor), Mustafa Akbaş, Olanare (Erzurumspor FK)