(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Başakşehir maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 12. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
2. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner’in pasında topla buluşan Visca’nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca’nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
30. dakikada Tetteh’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük’ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Mounir’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
39. dakikada Başakşehir, Tolga Ciğerci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. olga Ciğerci’nin vuruşunda, savunmadaki Hafez’e de çarpan top ağlarla buluştu.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Başakşehir, Edin Visca'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
61. dakikada Başakşehir, Okaka'nın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
90+2. dakiakda Yeni Malatyaspor, Kubilay'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.