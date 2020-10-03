(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’e İstanbul deplasmanında 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor ’a deplasmanda 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri 1-0'lık zkrola kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh'den geldi. Alınan bu sonuçla Yeni Maltyaspor puanını 4'e yükseltti. Lige iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez’in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva’nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Karim Hafez’in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem’in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.

66. dakikada Sidney’in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

74. dakikada Antalyaspor’da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90. dakikada ceza alanı dışından Bünyamin’in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xxx (Hadebe dk. 83 ?), Karim xx, Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 83 ?), Cueva xxx (Mustafa dk. 83 ?), Lukoki xx (Zeki dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh xxx (Kubilay dk. 90 ?)

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel x, Kudriashov x, Eren x, Nuri x (Podolski dk. 45 x), Hakan x, Amilton x, Mukairu x (Sidney dk. 45 x), Fredy x (Ufuk dk. 76 x), Jahovic x (Orgill dk. 45 x),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)

Maçın 11'leri

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic.