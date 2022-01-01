(ÖZET) Watford - Tottenham maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Tottenham deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Tottenham, 90+6. dakikada bulduğu gol ile rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü Davinson Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 33'e yükseltirken, Premier Lig'de üst üste 6. mağlubiyetini alan Watford 13 puanda kaldı.

Watford'da oynayan Milli futbolcu Ozan Tufan, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Korkutan olay

Karşılaşmanın 86. dakikasında tribündeki bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle maç bir süre için durdu. İki takımın sağlık ekibi taraftara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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