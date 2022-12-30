(ÖZET) Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 92-88

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de 2022'nin son maçında Virtus Bologna'ya konuk oldu. Üst üste 3 mağlubiyetle İtalya deplasmanına giden ve sakatlığı süren Bjelica ile ameliyat olan Jekiri'den faydalanamayan Kanarya, kötü gidişata son veremedi. Virtus Segafredo Arena'da maçı 92-99 kaybeden Sarı Lacivertliler, üst üste 4., toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı.

Dimitris Itoudis'in ekibinde Johnathan Motley kaydettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte ise Marco Belinelli 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Maçtan önemli anlar:

Temsilcimiz, parkede Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Dyshawn Pierre, Kostas Antetokounmpo ve Nigel Hayes-Davis beşiyle yer aldı. Maçın ilk dakikalarında her iki takım da ürettikleri hücumlardan eli boş dönerken maçın ilk sayıları Jaiteh ve Antetokounmpo’dan geldi (2-2). İlk 3 dakikayı iki sayıyla geçtiğimiz çeyrekte Kyle Weems ve Shengelia’nın 5-0’lık serisiyle Virtus Bologna skoru 7-2’ye getirdi.

Scottie Wilbekin ve Antetokounmpo’yla Fenerbahçe'nin reaksiyon verdiği bu bölümde fark 2 sayıya kadar indi (9-7). Çeyrekte son 3 dakikanın içine 14-14’lük eşitlikle girilirken devamında her iki takımın da dış atış performansı dikkat çekti. Son saniyeye kadar skorun eşit seyrettiği çeyreğin kazananı 23-25’le Fenerbahçe oldu.

Mickey’in isabetiyle başlayan çeyrekte 4-0’lık bir seri bulan Sarı Lacivertliler, skoru 25-29’a getirdi. Belinelli ve Mickey ikilisiyle etkili olan İtalyan temsilcisi maça ortak oldu (29-29). Ev sahibinin Jaiteh ve Belinelli’ye 33-29’u bulduğu çeyreğin devamında Marko Guduric ve Johnathan Motley’le oyunu domine eden Fenerbahçe, 37-40’ı buldu. Motley’in ekstra oyunuyla damga vurduğu çeyrekte temsilcimiz, son 1 dakikaya 43-46 önde girdi. Ev sahibinin Niccolo Mannion’la 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabet aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi (46-46).

Shengelia ve Calathes’in karşılıklı basketleriyle başlayan üçüncü çeyrekte skor 51-48’e geldi. Motley’in yüksek atletizmiyle pota altını çok etkili kullanan Fenerbahçe Beko, skoru 57-56’ya getirdi. Çeyrekte son iki dakikanın içine girilirken Nick Calathes ve Dyshawn Pierre’in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutlarla 62-66’lık üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, final periyotuna 65-68’le önde girdi. Mücadelenin dördüncü çeyreği büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Farkın ev sahibi lehine 10 sayıya (86-76) kadar çıktığı periyotta önemli bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya (88-86) kadar indirse de, parkeden 92-88’le galip ayrılan taraf ev sahibi takım oldu.

SALON: Virtus Segafredo

HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Fernando Rocha, Elias Koromilas

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 13, Lundberg, Weems 12, Shengelia 11, Jaiteh 14, Teodosic 9, Belinelli 18, Mickey 11, Bako 2, Pajola 2

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 12, Pierre 7, Hayes-Davis 2, Antetokounmpo 8, Motley 26, Guduric 11, Booker 7, Biberovic, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3

1. PERİYOT: 23-25

İLK YARI: 46-46

3. PERİYOT: 65-68

MAÇ SONU: 92-88

5 FAUL: 39.55 Booker (Fenerbahçe Beko)