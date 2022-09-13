(ÖZET) Viktoria Plzen - Inter maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile devam etti. C Grubu'nda İtalyan devi Inter, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Inter, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça etkili başlayan Inter, 20. dakikada Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 61. dakikada Viktoria Plzen'den Bucha kırmızı kart gördü ve Çekya temsilcisi sahada 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek isteyen Inter ise 70. dakikada Dumfries ile farkı 2'ye yükseltti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ilk hafta Bayern Münih'e mağlup olan Inter, gruptaki ilk 3 puanını elde etti. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.



