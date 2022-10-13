(ÖZET) Viktoria Plzen-Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern münih, Viktoria Plzen'in konuğu oldu.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Alman devi devreyi 4-0 önde kapattı! Golleri 10. dakikada Mane, 14. dakikada Müller, 25 ve 35. dakikada ise Goretzka attı.

Çok rahat bir maç geçiren Bayern karşısında Plzen'in gollerini 62. dakikada Vlkanova ve 75. dakikada Kliment attı.

Bu skorun ardından Bayern Münih 4'te 4 galibiyetle puanını 12 yaparken Plzen henüz puanla tanışamadı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Bayern Barcelona'ya konuk olacak. Plzen ise İtalya'da Inter ile karşılaşacak.