(ÖZET) Viktoria Plzen-Bayern Münih maç sonucu: 2-4
Şampiyonlar Ligi C grubunda Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'ı 4-2 mağlup etti ve son 16 turuna katılmayı garantiledi. Bayern'in gollerini Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka(2) atarken ev sahibi Plzen'in gollerini Adam Vlkanova ve Jan Kliment attı.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern münih, Viktoria Plzen'in konuğu oldu.
Mücadeleye oldukça etkili başlayan Alman devi devreyi 4-0 önde kapattı! Golleri 10. dakikada Mane, 14. dakikada Müller, 25 ve 35. dakikada ise Goretzka attı.
Çok rahat bir maç geçiren Bayern karşısında Plzen'in gollerini 62. dakikada Vlkanova ve 75. dakikada Kliment attı.
Bu skorun ardından Bayern Münih 4'te 4 galibiyetle puanını 12 yaparken Plzen henüz puanla tanışamadı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Bayern Barcelona'ya konuk olacak. Plzen ise İtalya'da Inter ile karşılaşacak.