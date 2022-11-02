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(ÖZET) Viktoria Plzen - Barcelona maç sonucu: 2-4

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda geçtiğimiz hafta üçüncü sıradaki yeri kesinleşen Barcelona, deplasmanda karşılaştığı grup sonuncusu Viktoria Plzen'i 4-2 mağlup etti.

02 Kasım 2022, Çarşamba 01:12 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Viktoria Plzen - Barcelona maç sonucu: 2-4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının heyecanı yaşandı. C Grubu'nda Viktoria Plzen, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Barcelona, karşılaşmadan 4-2'lik sonuçla galip ayrıldı. 

Barcelona'yı galibiyete taşıyan goller; 6. dakikada Marcos Alonso, 44 ve 54. dakikalarda Ferran Torres ile 75. dakikada Pablo Torre'den geldi. Viktoria Plzen'de ise goller; 52. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Tomas Chory'den geldi. 

Son hafta maçları öncesinde üst tur şansını yitiren ve üçüncü sıradaki yeri garanti hale gelen Barcelona, 7 puanla grubu tamamladı. Viktoria Plzen ise 6 maçta puan alamayarak grubu son sırada tamamladı. 

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