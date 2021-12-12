(ÖZET) Venezia - Juventus maç sonucu: 1-1

Serie A'nın 17. haftasında Venezia'ya konuk olan Juventus, beklenmedik bir kayıp yaşadı. 32'de Alvaro Morata'nın golüyle öne geçen Siyah Beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayınca ev sahibi, 55. dakikada Mattia Aramu eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren ve 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yıldızlar topluluğu rakibinden 1 puanı kapan Venezia, 16 puanla 16. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından zirve yarışında yara alan Juve ise 28 puanla 6. sırada kaldı.